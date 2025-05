The Dungeon of Black Company | nel nuovo manga del catalogo saldaPress il mondo del lavoro giapponese è un grande e assurdo dungeon senza uscita

Kinji Ninomiya ci ha messo un grande impegno a realizzare il suo sogno di liberarsi dai vincoli del lavoro e poter quindi vivere di rendita. Improvvisamente, però, viene catapultato in un mondo popolato da semi-umani e da bestie mostruose dove in breve tempo, a causa dei debiti accumulati, si ritrova a lavorare come “schiavo salariato” per un’azienda di estrazione mineraria che opera in un dungeon pieno di mostri pericolosi. Lavoro senza sosta, una paga misera e un ambiente di lavoro tossico sono il contesto in cui Kinji cerca il proprio riscatto sociale. Senza abbattersi e con l’aiuto di alcuni colleghi improbabili, esplorerà sempre più in profondità la miniera per arricchirsi e tornare ad essere una persona socialmente rispettata, come lo era nel mondo da cui proviene. Originale e divertente, The Dungeon of Black Company è una serie manga isekai scritta e disegnata da Youhei Yasumura che, nell’ambientazione fantasy del mondo in cui si ritrova il protagonista, nasconde una metafora del mondo del lavoro giapponese, da lui descritto nei suoi meccanismi più disfunzionali e parodizzato con grande efficacia. 🔗Leggi su Nerdpool.it

