The Distinguished Gentleman' s Ride | sul Lago Maggiore il raduno benefico di moto classiche o d' epoca

Domenica 18 maggio, il Lago Maggiore si vestirà di eleganza e passione con The Distinguished Gentleman's Ride, il raduno benefico dedicato alle moto classiche e d'epoca. A partire dalle ore 10 in piazza Maconi a Stresa, motociclisti provenienti da tutto il mondo si uniranno per una giornata all'insegna dello stile e della solidarietà.

Domenica 18 maggio arriva sul Lago Maggiore, a Stresa, The Distinguished Gentleman's Ride, il raduno mondiale benefico di moto classiche e d'epoca. L'appuntamento è dalle ore 10 in piazza Maconi. Il Distinguished Gentleman's Ride riunisce motociclisti in stile classico e vintage di tutto il. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - The Distinguished Gentleman's Ride: sul Lago Maggiore il raduno benefico di moto classiche o d'epoca

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Motociclisti eleganti e solidali: il programma del Gentleman’s Ride a Reggio

Riporta citynow.it: Oltre mille città coinvolte nel progetto solidale divenuto un appuntamento fisso in città. I dettagli dell'evento ...

Distinguished Gentleman's Ride Milano 2025: sfilata in moto per la ricerca contro il cancro alla prostata

Lo riporta mentelocale.it: Domenica 18 maggio 2025 gentiluomini e gentildonne tornano a darsi appuntamento per il Distinguished Gentleman's Ride, l'evento benefico che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca contro i ...

Gentlemen e lady in moto raccolgono fondi per la ricerca sul cancro

Scrive msn.com: Pavia, 12 maggio 2025 – Lucida la tua moto e prepara il tuo vestito più stiloso, The Distinguished gentleman's ride domenica arriva a Pavia come in altre 1.000 città sparse per il mondo per supportare ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

LOL: Chi ride ? fuori, il nuovo comedy show italiano Amazon Original

Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa,? Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna si sfideranno a colpi di gag? sotto lo sguardo attento del game master Fedez insieme a Mara Maionchi.