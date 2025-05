Tg Green 15 maggio – In calo le emissioni di gas serra in Italia

Nel Tg Green del 15 maggio si registra un calo significativo delle emissioni di gas serra in Italia per il 2024, mentre le bonifiche restano ferme. Inoltre, il Conoe ha raccolto 80mila tonnellate di oli esausti. Scopriamo insieme i temi principali di questa settimana!

Il calo le emissioni di gas serra nel 2024, le bonifiche ferme al palo nel nostro Paese, il Conoe raccoglie 80mila tonnellate di oli esausti. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tg Green 15 maggio – In calo le emissioni di gas serra in Italia

