Tfa Sostegno IX ciclo | balli di fine corso e le polemiche social

Con l'arrivo della conclusione delle lezioni del Tfa Sostegno IX ciclo, festeggiamenti tra balli e brindisi si intrecciano a polemiche sui social. Mentre alcuni criticano la superficialitĂ degli eventi, altri difendono il diritto alla celebrazione dopo un intenso percorso formativo. Nel frattempo, si attende il bando per il X ciclo, previsto entro...

Tra balli, canti e brindisi si concludono le lezioni del Tfa Sostegno IX ciclo. Sui social, però, esplode la polemica: tra chi accusa di superficialitĂ e chi difende la gioia per la fine di un percorso impegnativo, il dibattito si infiamma. Intanto si attende il bando per il X ciclo, previsto entro giugno. Feste e . Tfa Sostegno IX ciclo: balli di fine corso e le polemiche social Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tfa Sostegno IX ciclo, ultime lezioni tra canti e balli. Le critiche: “4000 euro per un posto precario, cosa c’è da festeggiare?”

Si legge su tecnicadellascuola.it: In questi giorni si stanno concludendo le lezioni relative al Tfa Sostegno IX ciclo. Sui social, in particolare TikTok, proliferano video in cui si vedono i futuri specializzati sul sostegno che feste ...

TFA sostegno 2025, quando inizia e chi può partecipare – VIDEO GUIDA

Lo riporta tecnicadellascuola.it: C’è attesa per la pubblicazione del TFA sostegno X ciclo. C’è attesa per la pubblicazione del TFA sostegno X ciclo. Come riporta Anief, il TFA sostegno X ciclo è confermato e prenderà il via nella pri ...

TFA Sostegno 2025: decreto X ciclo in arrivo a breve. Opportunità anche per laureati tecnici e geometri

Si legge su ediltecnico.it: L’attesa per il TFA Sostegno 2025 (X ciclo) sta per concludersi: sebbene non vi sia ancora un decreto ministeriale ufficiale che ne definisca i contorni, le indicazioni e le scadenze previste ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un' antologia di racconti inediti per ragazzi a sostegno di Asroo per i malati rari

La beneficenza non si ferma anche in tempi di Coronavirus. E cos?, in poco tempo, autori volontari si sono messi a disposizione per una antologia di racconti, Fant?si? - il cui ricavato andr? completamente a sostenere le attivit? di ASROO, Associazione Scientifica Retinoblastoma e Oncologia Oculare di Siena.