Testimone corrotto al processo per omicidio pizzo ai commercianti | 11 arresti nel clan D’Alessandro

Nel cuore di Castellammare di Stabia, un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di 11 membri del clan D'Alessandro, accusati di corruzione di un testimone in un processo per omicidio. Questi sviluppi evidenziano la continua infiltrazione della camorra nel tessuto commerciale locale e il tentativo di ostacolare la giustizia.

I carabinieri hanno arrestato 11 persone, ritenute contigue al clan D'Alessandro di Castellammare di Stabia (Napoli); il gruppo di camorra avrebbe anche corrotto un testimone prima della su deposizione in un processo per omicidio. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Testimone corrotto al processo per omicidio, pizzo ai commercianti: 11 arresti nel clan D’Alessandro

Su questo argomento da altre fonti

Testimone corrotto al processo per omicidio, pizzo ai commercianti: 11 arresti nel clan D’Alessandro

Secondo fanpage.it: I carabinieri hanno arrestato 11 persone, ritenute contigue al clan D'Alessandro di Castellammare di Stabia (Napoli); il gruppo di camorra avrebbe anche ...

Omicidio Andrea Bossi, la testimone: “Volevano torturarlo e ucciderlo, poi dargli fuoco in un campo”

Segnala milano.repubblica.it: Parla in aula la ex di Michele Caglioni, imputato insieme a Douglas Carolo per l'omicidio del 27enne: “Mi hanno un mese prima che volevano uccidere una ...

Mantide di Parabiago, parla un baby testimone: "Mi dissero che volevano fare del male a Fabio Ravasio"

Segnala ilgiorno.it: È quella di un ragazzino di appena dodici anni, ascoltato come testimone. Amico del figlio di Adilma – la donna accusata insieme a Massimo Ferretti di aver orchestrato l’omicidio – il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Open Arms : Richard Gere testimone al processo contro Matteo Salvini

Tra i testimoni è stato ammesso anche l'attore Richard Gere durante il processo contro Matteo Salvini, ex ministro dell'Interno accusato di sequestro di persona nel caso dei 147 migranti rimasti a bordo della nave Open Arms per sei giorni prima di poter sbarcare a Lampedusa.