Tessuti riciclati raccolta degli scarti di lavorazione e scatole ottimizzate ma non solo | l’esempio di Grisport per la moda circolare

Nell'ambito della moda circolare, Grisport si distingue con l'uso di tessuti riciclati e la raccolta degli scarti di lavorazione, abbracciando pratiche sostenibili. In un settore segnato da alti livelli di inquinamento e rifiuti, iniziative come quelle di Grisport offrono un esempio positivo di come l'industria possa transitare verso un futuro più responsabile ed eco-compatibile.

Mentre l’industria della moda globale continua a fare i conti con il suo impatto ambientale – 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili prodotti ogni anno, smaltiti spesso in inceneritori o discariche a cielo aperto come quella di Kpone in Ghana, e 43 milioni di metri cubi di rifiuti di plastica derivanti dal tessile che contribuiscono per il 3% all’inquinamento oceanico da microplastiche – c’è chi ha intrapreso da tempo un percorso virtuoso. È il caso di Grisport, storica azienda trevigiana di Castelcucco specializzata nella produzione di calzature per la montagna, il tempo libero e il settore antinfortunistico, che ha recentemente ottenuto la prestigiosa certificazione ambientale ISO 14001. Questo riconoscimento attesta la presenza in azienda di un sistema di gestione ambientale efficace, che permette a Grisport di monitorare e migliorare costantemente il proprio impatto sull’ambiente. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tessuti riciclati, raccolta degli scarti di lavorazione e scatole ottimizzate (ma non solo): l’esempio di Grisport per la moda circolare

