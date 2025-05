Tesoro in nero sepolto in giardino Inchiesta bis | ancora caccia ai soldi

Un'inchiesta avvincente si riaccende attorno a una coppia di rottamai, la cui incredibile storia ha catturato l'attenzione dell'Italia. Hanno sepolto in giardino una fortuna di circa 15 milioni di euro, inclusi contanti trovati nella mansarda del figlio. La caccia ai resti di questo "tesoro in nero" è tutt'altro che conclusa e promette nuovi sviluppi.

La loro storia aveva fatto il giro d’Italia. Marito e moglie di mestiere rottamai, nessuna grana giudiziaria apparente alle spalle, balzarono agli onori delle cronache per avere interrato in giardino circa 15 milioni, compresi i contanti rinvenuti nella mansarda del figlio, poco piĂą che ventenne. Arrestati nell’autunno 2022, Giuseppe Rossini, 50 anni, e Silvia Fornari, 43, furono condannati in abbreviato a 4 anni. Il 29 maggio avranno saldato tutti i loro conti con la giustizia ma una nuova grana è all’orizzonte: un’altra inchiesta della pm Claudia Passalacqua e della Finanza che li vede al centro di una presunta frode fiscale a base sempre base di fatture false, e un’evasione che tra il 2021 e il 2023 ammonterebbe a 100 milioni di euro. La procura ha disposto un sequestro di 33 milioni, finora in rimasto in gran parte sulla carta - l’avvocato Lorenzo Cinquepalmi,che assiste i Rossini, precisa che "finora sono stati sequestrati solo 180 mila euro di una polizza intestata a un parente 15 anni fa, un atto giĂ impugnato", ma la caccia ai soldi non si ferma. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tesoro “in nero” sepolto in giardino. Inchiesta bis: ancora caccia ai soldi

