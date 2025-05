terzo mandato trentino il governo impugnerà la legge ma calderoli si è già detto contrario

Lunedì 19 maggio il governo di Giorgia Meloni è intenzionato a impugnare di fronte alla Corte Costituzionale la legge che consente il terzo mandato al presidente della provincia di Trento, ma prima deve affrontare uno scontro al suo interno: la contrarietà del ministro degli Affari Regionali, Roberto Calderoli. Il leghista, infatti, mercoledì ha risposto in Senato a un’interrogazione del Pd Dario Parrini spiegando i motivi per cui la legge trentina è legittima e facendo capire di essere contrario alla sua impugnazione da parte del governo centrale, seppur premettendo che lo stabilirà il Consiglio dei ministri. E non è una parere negativo di poco conto visto che, formalmente, in quanto ministro per gli Affari Regionali, lunedì dovrà essere proprio Calderoli a proporre al Consiglio dei ministri di impugnare la norma. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

