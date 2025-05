Terzo mandato la Consulta sul no a De Luca | Limite è principio fondamentale le Regioni non possono contraddirlo

La Corte costituzionale ha ribadito il divieto di terzo mandato consecutivo per i presidenti delle Regioni a statuto ordinario, sottolineando che questo principio è fondamentale e indiscutibile. Le leggi elettorali regionali devono rispettare tale disposizione per evitare l'illegittimità costituzionale, garantendo coerenza con gli ordinamenti giuridici esistenti.

Le leggi elettorali delle Regioni a statuto ordinario “ non possono, a pena di illegittimità costituzionale, violare il principio ” del divieto di terzo mandato consecutivo dei presidenti, “che è ormai parte integrante dei rispettivi ordinamenti”. Lo scrive l’Ufficio stampa della Corte costituzionale nel comunicato sulle motivazioni – depositate giovedì – della sentenza che il 9 aprile ha bocciato la legge elettorale della Campania, nella parte in cui avrebbe consentito al governatore Pd Vincenzo De Luca di ricandidarsi alla carica per la terza volta (contro il volere della segretaria del suo partito, Elly Schlein). La legge quadro del 2004, attuativa dell’articolo 122 della Carta, stabilisce infatti chiaramente il divieto di rieleggibilità dopo due mandati. A novembre, però, il Consiglio regionale campano aveva aggirato il limite, con una legge in cui ha recepito la regola statale deliberando però allo stesso tempo che “ il computo dei mandati ” sarebbe partito da quello in corso (già il secondo). 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terzo mandato, la Consulta sul no a De Luca: “Limite è principio fondamentale, le Regioni non possono contraddirlo”

