Terzo mandato il verdetto della Corte Costituzionale sulle normative regionali | Divieto subito vincolante

La Corte Costituzionale ha emesso un verdetto decisivo sul divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, dichiarandolo subito vincolante. Questa decisione rende immediatamente operativo il provvedimento, ponendo fine a ogni ambiguità normativa e definendo chiaramente le regole per i mandati regionali futuri.

La Consulta ha dichiarato subito vincolante il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario: dunque, il provvedimento è immediatamente operativo e per essere.

