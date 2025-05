Terzo mandato C Mirabelli | ‘Da Consulta un no a presidenti a vita democratici

Il terzo mandato per i presidenti di regione suscita un acceso dibattito, con la Consulta che si esprime contro l'idea di presidenti "a vita" in un contesto democratico. L'articolo 122 della Costituzione stabilisce limiti chiari, evidenziando l'importanza di rispettare le norme statali riguardanti i mandati, per garantire una governance equa e responsabile.

"L'art 122 della Costituzione sancisce che la legge elettorale regionale deve rispettare i principi fondamentali della legge statale, che indica fra questi a sua volta il limite dei due mandati ai presidenti di regione a statuto ordinario. E' la cosidetta norma interposta, che se violata innesca la illegittimità costituzionale". Così il presidente emerito.

