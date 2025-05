Terrore e rapina | fanno irruzione in casa e lo massacrano di botte

Un inquietante episodio di violenza ha scosso Carpi, dove un uomo di 45 anni, Aldo Giametta, è stato aggredito brutalmente da rapinatori. La notte del 15 maggio 2025, la sua casa è diventata teatro di un attacco feroce, culminato in un’assalto che ha lasciato sgomenta l’intera comunità.

Carpi (Modena), 15 maggio 2025 – Lo hanno massacrato di botte prima ancora di chiedere dove fossero i soldi e poi sono scappati quando hanno visto dalla finestra le luci dei lampeggiati della volante della polizia di Stato. L'incubo per il carpigiano 45enne Aldo Giametta è iniziato nella notte tra martedì e mercoledì, quando due uomini a volto scoperto, probabilmente dell'Est Europa, lo hanno aggredito con una furia cieca all'interno del suo appartamento in pieno centro storico. Dopo una serata trascorsa con amici, l'uomo, molto conosciuto in città in quanto titolare del Wind3 store di corso Alberto Pio, mentre stava andando a letto, ha sentito dei rumori strani provenire dalle scale del condominio. "D'istinto - spiega Aldo - anziché guardare dallo spioncino, ho leggermente aperto la porta.

