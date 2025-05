Terrore a San Sisto | operato il 27enne accoltellato è caccia al commando

Terrore a San Sisto: un 27enne tunisino è stato operato dopo un'aggressione con machete. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del commando responsabile. Il giovane, le cui condizioni sono stabili, fornirà ai carabinieri elementi cruciali per ricostruire l'accaduto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì.

Perugia, 15 maggio 2025 – È stato operato ieri alla mano il 27enne tunisino, rimasto ferito nell’aggressione a colpi di machete a San Sisto, nella notte tra lunedì e martedì scorso. Le sue condizioni sono stabili. Dal suo racconto i carabinieri potranno avere ulteriori elementi utili a ricostruire quanto accaduto tra via Albinoni e via Pizzetti, quello che è ritenuto a tutti gli effetti un regolamento di conti tra bande. Un confronto che, secondo gli investigatori, potrebbe essere maturato nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso 27enne, infatti, è risultato avere dei precedenti penali proprio per droga. Il sospetto è che l’aggressione possa essere maturata nell’ambito di tensioni tra gruppi contrapposti che sarebbero essere rimasti coinvolti in altri episodi violenti che si sono verificati nelle scorse settimane nella zona intorno al quartiere. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terrore a San Sisto: operato il 27enne accoltellato, è caccia al commando

