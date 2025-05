terremoto scossa violentissima magnitudo 5 8

Nelle ore notturne, mentre gran parte della popolazione dormiva, un improvviso movimento del suolo ha generato allarme e apprensione. L’evento ha colpito un’area conosciuta per la sua instabilità geologica, dove le scosse non sono infrequenti, ma ogni volta riescono a generare un senso diffuso di vulnerabilità. Le autorità locali e i centri di monitoraggio hanno immediatamente registrato il fenomeno, mentre diverse segnalazioni sono giunte da abitazioni e strutture pubbliche. Anche se non si segnalano danni gravi o vittime, la situazione resta sotto osservazione. Scossa sismica nella regione asiatica: magnitudo attorno a 5.0. Intorno all’ 1:00 del mattino (le 21:16 ora italiana), una scossa di terremoto con magnitudo stimata di 5.0 è stata rilevata nei pressi di Lemito, in Indonesia, a una profondità di circa 121 chilometri. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

