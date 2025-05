Terremoto nel caso Luca Palamara Amara indagato per calunnia | l' ex toga potrebbe tornare a fare il magistrato

Ribaltone nel caso di Luca Palamara, ex magistrato coinvolto in uno scandalo giudiziario: il principale teste, Piero Amara, è attualmente indagato per calunnia. Questa svolta inaspettata potrebbe riaprire le porte per il ritorno di Palamara nella magistratura, suscitando interrogativi su verità e giustizia nel sistema legale italiano.

Terremoto nel caso Luca Palamara, Amara indagato per calunnia: l'ex toga potrebbe tornare a fare il magistrato

Ribaltone sul caso Palamara: Amara indagato per calunnia

Caso Palamara: la difesa ricusa i giudici di Perugia. Nuovo rinvio dell’udienza

