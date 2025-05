Terremoto in Serie A il campione indagato per le violenze su una ragazza | la denuncia shock

Oumar Solet è indagato per una presunta violenza sessuale. Il calciatore dell’Udinese di 25 anni è stato infatti denunciato da una 32enne italiana, che si è presentata al pronto soccorso nelle scorse ore sostenendo di essere stata violentata n casa del difensore francese. A rivelare il nome del calciatore è stato il Messaggero Veneto. Gli amici di Soulet: lei era consenziente Il Gazzettino ha anche citato due amici del calciatore, che sono stati ascoltati dai carabinieri e hanno difeso l’atleta: «Era una festa in casa, lei lo ha seguito in camera da letto insieme a un’altra coppia, lì c’è stato poi uno scambio di partner. Lei era consenziente, nessuno si sarebbe mai aspettato una reazione del genere». L’Udinese non ha voluto al momento commentare la vicenda. Stando a quanto raccontato dalla vittima, il gruppetto avrebbe trascorso la serata in un locale che si trova alla prima periferia del capoluogo friulano. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

