Il cielo era immobile, come se aspettasse qualcosa. L’aria sapeva di polvere e di calma stanca, e il pomeriggio scivolava via tra finestre chiuse e passi lenti. In lontananza, qualche cane abbaiava senza ragione. I fili della luce sembravano vibrare di una tensione sottile, invisibile. Poi un fremito. Come un battito dentro il pavimento. Le stoviglie hanno tremato appena, le tende hanno fatto un sussulto. Un rumore profondo, sordo, che veniva da sotto. Non un tuono, ma qualcosa di più vivo. Le persone si sono fermate, hanno smesso di parlare, e per un momento nessuno ha saputo più che ora fosse. La scossa alle 15:46. Alle 15:46 ora locale, una scossa di magnitudo 5.2 ha colpito un’area dell’entroterra turco, a pochi chilometri dal distretto di Kulu, vicino alla città di Konya, che conta oltre un milione di abitanti. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto fortissimo! La scossa proprio durante il vertice