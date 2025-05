Per un totale di 64 persone, a oggi sono venti le famiglie sgomberate a Pozzuoli, come si apprende in seguito alla riunione del Centro coordinamento soccorsi attivato immediatamente dopo la scossa del 13 maggio. Ad oggi sono venti le famiglie sgomberate a Pozzuoli, per un totale di 64 persone, tutti in autonoma sistemazione: il dato . 🔗Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Terremoto Campi Flegrei, a oggi 20 famiglie sgomberate a Pozzuoli