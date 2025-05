Arezzo, 15 maggio 2025 – Terranuova Bracciolini al World Accessibility Day con il progetto “Un territorio inclusivo” Concluso l’intervento al Palageo, al via i prossimi cantieri per l’accessibilità degli spazi pubblici Terranuova Bracciolini, 15 maggio 2025 – Il Comune di Terranuova Bracciolini è presente oggi a Prato, con l’assessora alle politiche sociali Giulia Bigiarini, al workshop “World Accessibility Day – Verso un Manifesto Toscano per l’Accessibilità Universale”, un’occasione importante di confronto e condivisione sulle politiche per l’inclusione e l’accessibilità. Durante l’evento viene presentata l’esperienza del Comune nell’ambito del progetto “Un territorio inclusivo: raccontare le difficoltà e costruire le soluzioni”, finanziato dalla Regione Toscana con un contributo di € 84. 🔗Leggi su Lanazione.it

