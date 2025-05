Terranuova Bracciolini al World Accessibility Day con il progetto Un territorio inclusivo

Terranuova Bracciolini partecipa oggi al World Accessibility Day, promuovendo il progetto "Un territorio inclusivo". L’assessora alle politiche sociali, Giulia Bigiarini, è presente a Prato per il workshop "Verso un Manifesto Toscano per l’Accessibilità Universale", un'importante opportunità di confronto sulle politiche di inclusione e accessibilità per tutti.

Il Comune di Terranuova Bracciolini è presente oggi a Prato, con l'assessora alle politiche sociali Giulia Bigiarini, al workshop "World Accessibility Day – Verso un Manifesto Toscano per l'Accessibilità Universale", un'occasione importante di confronto e condivisione sulle politiche per.

