Terni denunciato ed allontanato cinquantenne | la ricostruzione

Un cinquantenne albanese è stato denunciato e allontanato da Terni, espulso e trasferito in un Centro per il rimpatrio. Il provvedimento, disposto dal Questore Luigi Mangino, è frutto dell'intensa attività di monitoraggio del territorio. L'uomo, con precedenti di polizia, ha destato l'attenzione delle forze dell'ordine per il suo comportamento.

Un cinquantenne albanese è stato espulso ed accompagnato presso un Centro per il rimpatrio. Il provvedimento è stato attuato, a seguito dell'attività di controllo del territorio disposta dal Questore Luigi Mangino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l'uomo con precedenti di polizia per.

