Terni accendono fuochi d' artificio in piazza per un compleanno | denunciati due giovani

Due giovani egiziani sono stati denunciati a Terni per aver inscenato l'accensione pericolosa di fuochi d'artificio in piazza, durante le festeggiamenti di un compleanno. L’episodio è avvenuto nel corso dei controlli della movida, richiamando l'attenzione delle autorità su comportamenti che mettono a rischio la sicurezza pubblica.

Due giovani egiziani denunciati a Terni per accensione pericolosa di fuochi d'artificio in pubblico durante i controlli della movida. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Terni, accendono fuochi d'artificio in piazza per un compleanno: denunciati due giovani

