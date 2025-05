Terna | risultati 1 trimestre in forte crescita e accelerazione investimenti

Nel corso di un 1° trimestre caratterizzato da un contesto in continua evoluzione e da una richiesta di energia elettrica in Italia in lieve riduzione (-0,7%), Terna  ha registrato risultati economici in crescita, imprimendo un’ulteriore accelerazione agli investimenti e consolidando il proprio impegno per il Paese, a beneficio della sicurezza del sistema elettrico nazionale, della decarbonizzazione e di una maggiore indipendenza energetica dell’Italia dall’estero. I numeri del 1° trimestre. La societĂ che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale ha chiuso il 1° trimestre dell’anno con ricavi   pari a 901,8 milioni  di euro, in aumento del 5,1%  rispetto al corrispondente periodo del 2024. Tale risultato è dovuto in gran parte alla crescita dei ricavi delle AttivitĂ Regolate, conseguente all’aggiornamento tariffario, ma si registra anche un “significativo” incremento dei ricavi delle AttivitĂ Non Regolate,  che riflette il maggior contributo derivante dalle attivitĂ in ambito Equipment del Gruppo Brugg Cables e del Gruppo Tamini. 🔗Leggi su Quifinanza.it

