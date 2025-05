Terna nel Q1 2025 ricavi a €9018 mln +51% e EBITDA a €652 mln +38%; Di Foggia | Risultati rafforzano ruolo del Gruppo al servizio del Paese

Nel primo trimestre del 2025, Terna ha registrato ricavi di 9.018 milioni di euro, con un EBITDA di 652 milioni. Questi risultati, che evidenziano un aumento del 5,1% rispetto allo scorso anno, sottolineano il ruolo cruciale del gruppo nel supportare l'Italia attraverso investimenti strategici per la transizione energetica e la sicurezza della rete elettrica nazionale.

Il Gruppo registra un aumento del 5,1% nei ricavi del primo trimestre 2025, con investimenti di 560 milioni di euro in infrastrutture strategiche, confermando il suo ruolo centrale nella transizione energetica e nella sicurezza della rete elettrica nazionale Terna chiude il primo trimestre 20

Terna: Crescita dei Ricavi e Investimenti nel Primo Trimestre 2025

Come scrive msn.com: Terna registra ricavi a 901,8 milioni e investimenti a 562,1 milioni nel Q1 2025, rafforzando la sicurezza elettrica.

Terna, i conti del 1° trimestre e le stime per il 2025

Si legge su soldionline.it: Il management ha confermato le stime finanziarie per l’intero esercizio e ha indicato il target sugli investimenti per il 2025.

Terna: +2,6% utile I trimestre a 275,3 mln, +16,4% investimenti (RCO)

Si legge su ilsole24ore.com: (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - Terna chiude il primo trimestre dell'anno con ricavi a 901,8 milioni di euro (+5,1% sullo stesso periodo ...

