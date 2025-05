Teodora Kamenova uccisa dall’ex | Jose German Varela Luna era stato denunciato per maltrattamenti

Teodora Kamenova, tragicamente uccisa oggi a Civitavecchia nell'androne del suo palazzo, era già stata vittima di maltrattamenti da parte del suo ex compagno, Jose German Varela Luna, denunciato in passato per comportamenti violenti. Questo drammatico episodio riaccende il dibattito sulla violenza di genere e sull'importanza della protezione delle vittime. Continua a leggere...

Si chiamava Teodora Kamenova la donna uccisa oggi nell'androne del palazzo dove abitava a Civitavecchia. Il suo ex, Jose German Varela Luna, era stato già denunciato per maltrattamenti.

