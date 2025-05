Ha tentato di rubare generi alimenti per un valore di circa 100 euro al Lidl, in località San Giovanni ad Eboli. Ma non l'ha fatta franca: la Polizia Municipale lo ha bloccato. Il ladro è uno straniero, classe 1992, è stato condotto presso il comando di via Mario Pagano, in attesa del processo. 🔗Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Tenta di rubare alimenti in un supermercato: bloccato e condotto in Caserma