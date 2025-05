Tensioni Pro Pal - polizia al Salone del Libro di Torino contestato Nathan Greppi | Fuori i sionisti

Tensioni al Salone del Libro di Torino, dove manifestanti pro Palestina hanno contestato Nathan Greppi, autore de "La cultura dell'odio". Gli scontri con la polizia sono stati accesi, con richieste esplicite di “fuori i sionisti”, evidenziando le forti divisioni e il clima di protesta all'interno della manifestazione culturale.

Scontri al Salone del Libro di Torino tra manifestanti Pro Palestina e Polizia: contestazioni contro Nathan Greppi, autore di "La cultura dell'odio" 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tensioni Pro Pal - polizia al Salone del Libro di Torino, contestato Nathan Greppi: "Fuori i sionisti"

