Tensioni allo stadio il capo della sicurezza | Sfiorato il caos lavorare così è un pericolo per tutti

Tensioni esplosive si sono verificate allo stadio, sollevando gravi preoccupazioni sulla sicurezza. Massimo Affronte, co-responsabile della sicurezza, denuncia la crescente influenza degli ultras e mette in guardia sui rischi per gli agenti e i tifosi onesti, sottolineando l'inadeguatezza della gestione attuale negli stadi di Rimini e Cesena. Una situazione insostenibile che richiede un intervento urgente.

"Gli ultras sono tornati a essere padroni degli stadi, questa gestione raffazzonata mette in pericolo non solo i miei uomini, ma anche gli spettatori perbene". Sono parole dure quelle di Massimo Affronte, co-responsabile della sicurezza (Vice-Dge) negli stadi Romeo Neri di Rimini e Dino Manuzzi. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Tensioni allo stadio, il capo della sicurezza: "Sfiorato il caos, lavorare così è un pericolo per tutti"

