Tensione fuori dal Salone del Libro di Torino | i pro Palestina cercano di forzare gli ingressi ma vengono respinti

Tensione al Salone del Libro di Torino, giovedì 15 maggio 2025, dove attivisti pro Palestina hanno tentato di forzare gli ingressi. Le forze dell'ordine sono intervenute per impedire l'accesso, generando momenti di conflitto. La protesta è scoppiata in reazione a un incontro con Nathan Greppi, autore controverso.

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio 2025, tra gli attivisti pro Palestina e le forze dell'ordine dopo che i primi hanno cercato di forzare l'ingresso del Salone del Libro al Lingotto Fiere di Torino per protestare contro l'incontro con Nathan Greppi, autore del. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Tensione fuori dal Salone del Libro di Torino: i pro Palestina cercano di forzare gli ingressi, ma vengono respinti

