I colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina a Istanbul alla fine si faranno. Ma senza Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Dopo una giornata di caos, annunci, smentite e accuse reciproche, la squadra negoziale di Mosca e quella di Kiev hanno concordato di incontrarsi domani nella città sul Bosforo per la prima volta dal marzo del 2022. Il capo del Cremlino, che per primo aveva lanciato la proposta di un incontro diretto in Turchia, ha temporeggiato fino all'ultimo, ha confermato solo in mattinata che non si sarebbe seduto al tavolo e ha inviato a Istanbul un team negoziale di medio livello. «Più che una squadra negoziale, una farsa», ha tuonato Zelensky appena atterrato ad Ankara per un incontro con il presidente turco Erdo?an. «Zelensky è un clown senza istruzione», è stata la risposta di Mosca. 🔗Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tensione alle stelle tra Russia e Ucraina. Zelensky non negozierà: la decisione finale