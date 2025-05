TennisJasmine Paolini in finale a Roma

Jasmine Paolini conquista la finale degli Internazionali d'Italia, battendo in semifinale la statunitense Peyton Stearns con un convincente 7-5 6-1. La tennista toscana è ora pronta ad affrontare la vincitrice del match tra Coco Gauff e la cinese Qinwen Zheng, in un'aspettativa finale che promette emozioni e grande tennis.

17.19 Jasmine Paolini approda alla finale degli Internazionali d'Italia. La tennista toscana in semifinale ha superato in due set la statunitense Peyton Stearns con il punteggio di 7-5 6-1. In finale Jasmine Paolini affronterĂ la vincente del match tra Coco Gauff e la cinese Qinwen Zheng. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tennis, Jasmine Paolini in finale a Roma

Scrive ilsole24ore.com: L’azzurra supera la statunitense Peyton Stearns. In finale inconterà la vincente tra la cinese Zheng e la statunitense Gauff ...

Capolavoro Paolini: batte Stearns e vola in finale a Roma

Come scrive sportal.it: Jasmine Paolini batte in due set l’americana Stearns e si qualifica per la sua prima finale agli Internazionali d’Italia ...

VIDEO | Paolini, gran finale a Roma (aspettando Sinner e Musetti)

Segnala dire.it: ROMA – Jasmine Paolini in finale a Roma. La lepre azzurra al Foro Italico, aspettando – magari – Sinner e/o Musetti. Paolini ha battuto l’americana Peyton Stearns, numero 42 al mondo, in due set 7-5 6 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atp Pechino - Bolelli e Vavassori in finale - Bene anche Errani e Paolini

Avanzano i doppi italiani al China Open 2024. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel doppio all'Atp di Pechino.