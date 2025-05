Tennis Sinner in semifinale a Roma

20.18 Jannik Sinner vola in semifinale agli Internazionali di Roma, polverizzando il norvegese Casper Ruud in due set, della durata di un'ora a 4 minuti. Eloquente il punteggio: 6-0 6-1. In semifinale, il n.1 del mondo affronterà il 27enne statunitense Tommy Paul, n.12 Atp. Il primo set se ne va in 27', con Ruud che mette a segno solo 7 punti in sei game, perdendo due volte il servizio a zero. Seconda partita sullo stesso copione, che si conclude con una dura sconfitta per il n. 7 del mondo. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it