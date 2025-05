Tennis Roma | Musetti showè semifinale

Lorenzo Musetti continua a stupire agli Internazionali di Roma, conquistando un posto in semifinale con una straordinaria vittoria su Sascha Zverev, n.2 ATP e campione in carica. Il carrarino, ora n.8 nel ranking, ha trionfato con un punteggio di 7-6 6-4, recuperando con grinta ben quattro set point nel primo set. Un match da ricordare!

00.18 Prosegue la fantastica cavalcata di Lorenzo Musetti agli Internazionali di Roma. Il carrarino, n.9 al mondo (ma da lunedì sarà n.8, suo best ranking), affonda con un match sontuoso il n.2 Atp e campione in carica Sascha Zverev,battuto 7-6 6-4 (2h16') e salvando ben 4 set point nella prima partita.Cuore,testa e mani per Musetti,6° italiano della storia a raggiungere la semifinale sulla terra rossa del Foro. Sulla strada dell'azzurro c'è ora un altro avversario durissimo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.3 del mondo. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it