Jasmine Paolini riflette sulla sua crescita nel tennis, esprimendo gratitudine per l'esperienza accumulata. Dopo un inizio difficile durante il torneo degli Internazionali di Roma, la giocatrice ha finalmente trovato il giusto feeling, che le ha permesso di ottenere una meritatissima finale. Una testimonianza della sua determinazione e del suo percorso nel mondo del tennis professionistico.

Roma, 15 mag. (askanews) – “All’inizio non riuscivo a spingere bene la palla e ho fatto fatica. Ho cercato di spingere e piano piano ho trovato sensazioni che mi mancavano nei primi giochi”. Così Jasmine Paolini commenta il successo agli Internazionali di Roma che gli vale la finale, undici anni dopo Sara Errani. “Sono stata lì – continua – mentre nel secondo set mi sono sciolta un po’ di più. Lo scorso anno mi ha dato tante consapevolezze, cerco di trovare le cose positive e di non mettermi tanta pressione. Ora ho più esperienza e questa è una cosa che mi aiuta molto. L’obiettivo è quello di cercare di migliorare”. L'articolo Tennis, Paolini: “L’esperienza mi sta aiutando molto” proviene da Ildenaro.it. 🔗Leggi su Ildenaro.it

