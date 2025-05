Tennis Jasmine Paolini in finale a Roma

Jasmine Paolini conquista la finale del WTA 1000 di Roma dopo un’eccezionale performance. L’azzurra ha superato l’americana Peyton Stearns con un punteggio di 7-5, 6-1, dimostrando grande tenacia nel primo set, dove ha salvato due set point cruciali. Ora, Paolini è pronta a disputare un match fondamentale nella sua carriera.

Roma, 15 mag. (askanews) – Una straordinaria Jasmine Paolini è in finale al Wta 1000 di Roma. L'azzurra ha battuto l'americana Peyton Stearns con il punteggio di 7-5, 6-1. Una partita divisa in due parti: nel primo set Paolini ha salvato due set point (uno sul 3-5 e uno sul 4-5) e conquistato il primo parziale 7-5 vincendo quattro game consecutivi. Nel secondo set, invece, non c'è stata partita: dominio da parte di Paolini, che ha chiuso con un netto 6-1. Con questa vittoria, Paolini conquista l'ottava finale Wta in carriera e diventa la terza azzurra in finale a Roma nell'Era Open dopo Raffaella Reggi (1985) e Sara Errani (2014). Nell'altra semifinale si affronteranno la cinese Zheng e la statunitense Gauff.

