Tennis Internazionali Roma 2025 ?Sinner - Ruud diretta Sky Sport NOW e Rai 2

Giovedì al Foro Italico è un giorno di grande tennis con Jannik Sinner e Jasmine Paolini in campo. Mentre Paolini affronta l’americana Stearns per un posto in finale, Sinner, numero uno al mondo, sfida Ruud nei quarti di finale. Segui il match Sinner-Ruud in diretta su Sky Sport Uno e Rai 2 alle 19:00.

Giovedì azzurro e di big match al Foro Italico con Jasmine Paolini e Jannik Sinner. La toscana scenderà contro l'americana Stearns: in palio un posto in finale. Il n. 1 al mondo, invece, sarà protagonista alle 19 contro Ruud nei quarti.Il match Sinner - Ruud dalle 19:00 su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai 2 Prima Paolini, poi Sinner. È un super gioved&ig.

Giovedì azzurro e di big match al Foro Italico con Jasmine Paolini e Jannik Sinner. La toscana scenderà in campo alle 15 contro l'americana Stearns: in palio un posto in finale. Il n. 1 al mondo, ...

Rematch della finale di Montecarlo tra il carrarino ed il fuoriclasse sapagnolo; in palio c'è il pass per la finale degli Internazionali ...

TENNIS, MASTERS ROMA - Il live blog del Masters 1000 di Roma 2025. Giovedì 15 maggio, tutto quello che c'è da sapere dal torneo del Foro Italico: risultati in ...

