La sua presenza, al Foro Italico, non è passata inosservata. Così l'influencer numero 1 del tennis ha infiammato il clima agli Internazionali d'Italia. Rachel Stuhlmann è una delle massime esponenti di una categoria di influencer che rappresenta un mondo a sé stante. Quella dei content creator, cioè, che hanno fatto dello sport e degli eventi sportivi il fulcro della propria attività social. Tanto è vero che lei, originaria del Missouri ma cittadina del mondo, è l'influencer numero 1 del tennis. Tennis, è lei la dea degli Internazionali: il Foro si surriscalda (Instagram) – Ilveggente.it Nel suo profilo Instagram ha fatto convergere tutte le sue passioni: quella per lo sport che ha reso celebre Jannik Sinner, tanto per cominciare, ma anche quella per la moda e per l'intrattenimento. Il suo modo di interagire con i follower è inedito, così come, del resto, è insolito ma interessante il modo in cui racconta gli eventi principali del Tour.

© Ilveggente.it - Tennis, è lei la dea degli Internazionali: il Foro si surriscalda