Tennis a Cervia | due tornei ITF e montepremi raddoppiato

Il grande tennis torna per il secondo anno consecutivo alla Polisportiva 2000 Cervia e raddoppia, in tutti i sensi: sono previsti due tornei Itf e montepremi complessivo più che raddoppiato. Si parte domenica con la seconda edizione del Trofeo “Città di Cervia” (30mila dollari di montepremi) Itf Men’s Future (che si giocherà fino al 25 maggio), poi novità di quest’anno il torneo Itf Wheelchair (terza serie mondiale, 14mila euro di montepremi), in calendario dal 9 al 12 giugno. Nel complesso 44mila dollari in palio e tanti punti per la classifica mondiale. Il maestro Enzo Bonaldo sarà il direttore dei due tornei e si sofferma sul loro valore sportivo. Si parte con l’Itf Men’s Future: "Il taglio del torneo è molto basso, il che garantisce sulla qualità, l’Itf ha riservato un posto a un giocatore che l’anno scorso era nei primi 10 del ranking mondiale Junior, l’anno scorso fu il giapponese Sakamoto, quest’anno sarà il kazako Amir Omarkhanov. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

