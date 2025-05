Temporali vento e mareggiate | un' altra allerta meteo piomba sul weekend nelle Marche

Una nuova allerta meteo colpisce le Marche questo weekend, portando con sé temporali, vento forte e mareggiate. La primavera si rivela capricciosa, capace di trasformare una giornata di sole in un cielo tempestoso. Gli abitanti di Ancona e dintorni si preparano ad affrontare questo ennesimo cambiamento climatico, con le infradito messe da parte in attesa di condizioni più stabili.

L'allerta meteo ANCONA - Primavera capricciosa e ballerina: non si fa in tempo ad infilare le infradito che le nubi oscurano il sole e la temperatura scende. Ed una nuova allerta meteo piomba. 🔗Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Temporali, vento e mareggiate: un'altra allerta meteo piomba sul weekend nelle Marche

Ne parlano su altre fonti

Temporali, vento e mareggiate: un'altra allerta meteo piomba sul weekend nelle Marche

Si legge su corriereadriatico.it: L'allerta meteo ANCONA - Primavera capricciosa e ballerina: non si fa in tempo ad infilare le infradito che le nubi oscurano il sole e la temperatura scende. Ed una nuova allerta meteo piomba ...

Allerta meteo per nubifragi, vento e mareggiate su Calabria e Sicilia

Lo riporta informazione.it: Minuti per la lettura Calabria e Sicilia verso 48 ore di allerta meteo per doppia perturbazione da Tunisia e Polonia. Attesi nubifragi, vento e mareggiate, soprattutto venerdì. CALABRIA – La Calabria ...

Pioggia, vento e onde sopra i due metri: prolungata l'allerta meteo e attenzione anche ai fiumi

Scrive cesenatoday.it: Il bollettino meteo indica possibilità di rovesci intensi che potrebbero "generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua" ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo : Allerta Meteo arancione in 6 regioni

Oggi allerta meteo arancione in Calabria, Basilicata,Emilia Romagna, Lazio, Molise e Umbria; gialla in Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia,T oscana, Alto Adige e Veneto.