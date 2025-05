Temporali grandine e vento sul casertano | c' è l' allerta meteo

La Protezione Civile della Campania ha diramato una nuova allerta meteo per le prossime 24 ore. Sul Casertano, si prevedono temporali intensi accompagnati da grandine e vento, con un livello di criticità idrogeologica Giallo. Le precipitazioni, iniziate dalle 16 di oggi, 15 maggio, potrebbero portare situazioni di rischio su tutto il territorio regionale.

