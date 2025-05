Temporali e vento forte | allerta gialla per stasera e domani

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta gialla per temporali e vento forte, prevista per il pomeriggio e la sera del 15 maggio, oltre che per il 16 maggio. Il Parmense è particolarmente colpito, con il rischio di temporali intensi e potenziali danni nella serata di giovedì. È consigliata la massima cautela.

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta gialla per il pomeriggiosera del 15 maggio e per la giornata del 16 maggio. Per il Parmense l'allerta è per temporali e vento forte. Nella serata di giovedì 15 maggio sono previsti temporali intensi con possibili effetti e danni. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Temporali e vento forte: allerta gialla per stasera e domani

Vento forte e temporali: allerta gialla estesa in Emilia-Romagna

Prosegue il mal tempo e si prevede mare molto mosso, la forte pioggia potrà innalzare i livelli dei fiumi.

Grandine, temporali e forte vento: è allerta gialla in Veneto. A rischio allagamento sottopassi e interrati

Il maltempo si abbatte sul Veneto. Grandinate, temporali, e allagamenti: le province lanciano l'allarme. In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale ...

Maltempo Sicilia, allerta temporali con grandine e vento forte: scuole chiuse e treni sospesi.

Allerta maltempo arancione in Sicilia. Il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana ha diramato ieri un avviso che prevede dalle prime ...

