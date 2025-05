Telese ladro sorpreso in casa tenta la fuga e cade nel vuoto | arrestato

Un ladro è stato arrestato a Telese Terme dopo essere stato sorpreso all'interno di un'abitazione. Nel tentativo di fuggire, è caduto nel vuoto. Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale di Benevento. La Polizia di Stato ha confermato l'accusa di furto aggravato e prosegue le indagini sul caso.

Comunicato Stampa L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Benevento Nella serata di ieri, in Telese Terme, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per furto aggravato un giovane beneventano sorpreso all'interno di un'abitazione privata.

Telese, ladro sorpreso in casa tenta la fuga e cade nel vuoto: arrestato

Nella serata di ieri, in Telese Terme, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per furto aggravato un giovane beneventano sorpreso all'interno di un'abitazione privata.

Telese: sorpreso dai poliziotti a rubare in casa, scappa e si lancia dal balcone. Ferito 27enne, ora è in arresto all'ospedale

Nella serata di ieri, a Telese Terme, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per furto aggravato un giovane beneventano sorpreso all'interno di un'abitazione privata.

Furto in casa di un poliziotto, l'agente lo vede e lo arresta

E' successo a Campi Bisenzio. L'agente era fuori servizio: ha bloccato il ladro che indossava i vestiti appena rubati

