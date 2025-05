telefonini e social un patto tra sindaci

Un patto per il benessere digitale sul territorio. La carta sarà firmata sabato alle 11 dal palco di Edufest dai sindaci di Cinisello, Cologno, Cormano, Cusano, Paderno e Sesto per la regolamentazione dell’uso di smartphone, social media e web nel mondo delle scuole da parte dei giovani, nelle istituzioni, nelle imprese, nel privato sociale e nell’economia. Una sorta di "Costituzione territoriale" con linee guida precise per prevenire abusi e promuovere un uso guidato della tecnologia. "Abbiamo cercato di formulare una risposta all’appello lanciato lo scorso anno, proprio da questo palco, dal dottor Alberto Pellai (che sarà presente anche a questa edizione domenica mattina, nda) - spiega l’assessore al Welfare Riccardo Visentin -. Ci impegniamo a favorire un accesso graduale a smartphone e social media, promuovendo il rispetto dell’età indicata anche per app e videogiochi". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

