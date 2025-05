Telefonata Meloni-Papa Leone XIV | cosa si sono detti

In una recente telefonata tra la premier Giorgia Meloni e Papa Leone XIV, si è discusso dell'importanza della pace e del dialogo. Meloni ha espresso il sostegno dell'Italia agli sforzi della Santa Sede per promuovere la cessazione dei conflitti, sottolineando il bisogno di sostituire le armi con il confronto costruttivo in tutte le aree di crisi.

La premier: "L'Italia apprezza e sostiene gli sforzi della Santa Sede per la pace e la cessazione dei conflitti in tutti gli scenari di crisi dove le armi hanno preso il posto del confronto e del dialogo"

