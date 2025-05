Tecnologia asse tra Italia e Argentina | via al Premio Binazionale all’Innovazione

L’ Ambasciata d’Italia in Argentina e la Segreteria per l’Innovazione, la Scienza e la Tecnologia dell’Argentina hanno presentato la prima edizione del Premio Binazionale all’Innovazione Tecnologica, nell’ambito dell’Accordo firmato dall’ Ambasciatore Fabrizio Lucentini e dal Segretario, Darío Genua. Si tratta di un’iniziativa – si legge in una nota dove si lancia anche l’invito alla presentazione di progetti – che rafforza la cooperazione in settori strategici come l’ agro-bio-industria, le tecnologie dell’Industria 4.0 applicate alla manifattura e la tecnologia aerospaziale e satellitare. Potranno partecipare al concorso startup e piccole e medie imprese che intendano avviare eo potenziare progetti innovativi a base scientifico-tecnologica. Il progetto selezionato vincerà un soggiorno in Italia per sviluppare un’agenda finalizzata a esplorare collaborazioni con imprese tecnologiche italiane, centri di ricerca eo poli tecnologici. 🔗Leggi su Ildenaro.it