Teatro Verdi consegnata la nuova rampa in Lego per abbattere le barriere architettoniche

Il Teatro Verdi festeggia l'installazione di una nuova rampa in mattoncini Lego, progettata per facilitare l'accesso al porticato e alla biglietteria. Questa rampa sostituisce quella rubata lo scorso 9 marzo, grazie a circa 3mila mattoncini riciclati e al lavoro dei ragazzi di Talents Lab Lego, guidati da esperti del settore.

È stata consegnata la nuova rampa in mattoncini Lego per accedere al porticato e alla biglietteria del Teatro Verdi, che sostituisce quella rubata lo scorso 9 marzo durante uno spettacolo. Sono serviti circa 3mila mattoncini Lego riciclati ai ragazzi padovani di Talents Lab Lego che, guidati da.

