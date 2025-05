Teatro Verdi Alessandro Ferrari è il nuovo direttore generale

Alessandro Ferrari è il nuovo direttore generale del Teatro Verdi di Pisa, nominato dal consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa. La sua carica, valida fino al 31 dicembre 2026, segna un’importante tappa per la gestione artistica e amministrativa del prestigioso teatro, promettendo un’era di innovazione e crescita culturale.

Alessandro Ferrari è il nuovo direttore generale del Teatro Verdi di Pisa. La sua nomina è stata deliberata dal consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa al termine di un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico fino al 31 dicembre 2026. Alessandro Ferrari assumerà. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Teatro Verdi, Alessandro Ferrari è il nuovo direttore generale

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pordenone consolida il ruolo internazionale nella musica classica con la gmjo al teatro verdi

Da gaeta.it: Pordenone si conferma un centro di rilievo per la musica classica, grazie alla presenza costante di giovani talenti e maestri di fama mondiale. L’impegno del teatro verdi, insieme alla collaborazione ...

Dieci anni di grande musica a Pordenone con la Gustav Mahler Jugendorchester

Scrive pordenoneoggi.it: PORDENONE – La residenza pordenonese 2025 della GMJO è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, presenti il presidente del Teatro Verdi Giovanni Lessio, il consulente musicale Alessandro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il cartellone del Teatro Bracco all’insegna del ridere insieme

Caterina De Santis: "da ottobre torniamo a ridere insieme!"con Sandra Milo, Gianluca Guidi, I Ditelo Voi, Paolo Caiazzo, Simone Schettino e tanti altri "Bentornati al Teatro", una delle rappresentazioni inedite in programma, in scena il 13 ottobre per celebrare il "ritorno alla normalità".