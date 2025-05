Teatro Ponchielli si va verso la regolamentazione attesa da tempo

Il Teatro Ponchielli di Latina si avvia verso una tanto attesa regolamentazione. Grazie ai lavori per l’ottenimento dell’agibilità, un nuovo regolamento di utilizzo e un avviso pubblico per l’affidamento della gestione, si punta a valorizzare questo spazio culturale, integrato nell'istituto scolastico Alessandro Volta, per promuovere eventi e iniziative artistiche locali.

Lavori per l’ottenimento dell’agibilità, un regolamento di utilizzo e un avviso pubblico per l’affidamento in gestione. Il Comune di Latina va verso la regolamentazione del teatro Ponchielli, inserito all’interno dell’istituto scolastico Alessandro Volta. Si tratta di una regolamentazione. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Teatro Ponchielli, si va verso la regolamentazione attesa da tempo

Approfondimenti da altre fonti

Teatro Ponchielli, annunciata

Da cremonaoggi.it: il Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro Fraschini di Pavia), tra i più belli del Nord Italia. Un cartellone affrontato e proposto sempre in maniera virtuosa, che premia l’ottimizzazione dei costi e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il cartellone del Teatro Bracco all’insegna del ridere insieme

Caterina De Santis: "da ottobre torniamo a ridere insieme!"con Sandra Milo, Gianluca Guidi, I Ditelo Voi, Paolo Caiazzo, Simone Schettino e tanti altri "Bentornati al Teatro", una delle rappresentazioni inedite in programma, in scena il 13 ottobre per celebrare il "ritorno alla normalità".