Capire la trasformazione profonda vissuta dalle professioni, analizzarne gli aspetti innovativi e valutare gli impatti della trasformazione digitale su di esse. Con questi obiettivi è andata in scena l'edizione 2025 di "Scenario delle Professioni: oggi e domani", il forum organizzato da TeamSystem in collaborazione con Euroconference e The European House - Ambrosetti. Giunto alla quarta edizione, il meeting si è snodato attraverso un doppio appuntamento ibrido: una prima giornata in streaming e una sessione dal vivo nella suggestiva cornice di Villa Erba a Cernobbio. Nella nuova edizione è stata confermata la volontà di ampliare l'accessibilità e offrire contenuti mirati e di qualità, pensati per i professionisti in cerca di strumenti aggiornati e concreti. A margine dell'evento, Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem e AD di Euroconference, ha dato la sua visione sulla centralità del ruolo dei professionisti per la digitalizzazione del paese: "I professionisti si trovano da un lato a dover dare più velocemente, in modo più completo e più ampio una risposta alle esigenze dei loro clienti, ma d'altra parte a trovare nella tecnologia uno strumento sempre più importante per abilitare questo tipo di risposte". 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - TeamSystem, successo per "Scenario delle Professioni 2025"