Tavares Lazio quale sarà il futuro del terzino biancoceleste? Arriva questa importante indiscrezione

Nuno Tavares potrebbe presto lasciare l'Arsenal per unirsi alla Lazio. Secondo le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano, il club biancoceleste sarebbe pronto a investire 9 milioni di sterline per il terzino. Cosa riserverà il futuro per il talentuoso esterno, in attesa di ulteriori offerte? Scopriamo insieme i dettagli di questa trattativa.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio non esiterà ad acquistare l'esterno Nuno Tavares dall'Arsenal: pronti a versare 9 milioni di sterline agli inglesi per il riscatto definitivo. Nel mezzo anche una clausola sulla rivendita in favore dei Gunners.

